Il festival Gazzelloni incanta anche la piazza di Colle San Magno

Lo scenario di piazza Umberto I a Colle San Magno ha ospitato la seconda serata del 29° Festival Internazionale Severino Gazzelloni.Secondo una consolidata tradizione, uno dei concerti del Festival si tiene, ogni anno, anche nel paese scelto dal maestro come “buen retiro”.Davanti a un folto pubblico si è esibita la banda “Evan Gorga” di Broccostella diretta dal maestro Carlo Carrafelli.Molto apprezzato il repertorio musicale proposto dalla formazione bandistica, omaggio alle origini musicali di Gazzelloni che mosse i primi passi proprio nella banda di Roccasecca.”Grazie al Comune di Roccasecca e alla direzione artistica del Festival – ha detto il sindaco di Colle San Magno Valentina Cambone – per noi è motivo di vanto poter ospitare uno dei concerti dedicati al maestro Gazzelloni”.Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura del Comune di Roccasecca Valentina Chianta e dal direttore artistico della rassegna Giuseppina Iannotta: “È molto bello poter “esportare” un prodotto artistico come il Festival Gazzelloni che qualifica al meglio la nostra offerta culturale. Veramente emozionante il concerto della banda di Broccostella. Complimenti a tutti gli artisti e grazie al maestro Carrafelli”.Presenti anche il sindaco di Broccostella Domenico Urbano e alcuni membri dell’amministrazione che hanno elogiato il Festival Gazzelloni, la direzione artistica ed evidenziato il grande ruolo culturale e sociale che svolge la banda “Evan Gorga”.Il prossimo appuntamento del Festival è previsto il 13 agosto, in piazza Risorgimento, con il Concerto degli Effe String Quartet.

