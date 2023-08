Il Festival Gazzelloni in trasferta a Colle San Magno

“Itinerari d’InCanto”, l’8 agosto alle 21: si esibiranno la soprano Carla Arciero, il tenore Mauro De Santis e il baritono Cesidio Iacobone, accompagnati al pianoforte dalla professoressa Giuseppina Iannotta

Trasferta a Colle San Magno per la XXVIII edizione del Festival Internazionale Severino Gazzelloni organizzato dal Comune di Roccasecca. Nel paese tanto caro al maestro, che lo aveva scelto per vivere, è in programma domani, 8 agosto, alle ore 21 l’appuntamento con il concerto dal titolo “Itinerari d’inCanto- fantasie musicale”.

Si tratta di un evento molto particolare nel quale si esibiranno la soprano Carla Arciero, il tenore Mauro De Santis e il baritono Cesidio Iacobone, accompagnati al pianoforte dalla professoressa Giuseppina Iannotta, direttore artistico del Festival.

“E’ motivo di soddisfazione portare la musica d’eccellenza del Festival anche fuori da Roccasecca – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – a Colle San Magno è ormai una consuetudine. Per tale motivo ringrazio la locale amministrazione per l’ospitalità che ci riserva in queste occasioni”.

“Un concerto che sicuramente sarà apprezzato dal pubblico – ha aggiunto l’assessore alla cultura Valentina Chianta – che dimostra la qualità della nostra rassegna e omaggia il nostro grande concittadino”.

“Abbiamo pensato a una proposta musicale che valorizzasse le qualità degli artisti che si esibiranno – ha concluso il direttore della rassegna Giuseppina Iannotta – e al tempo stesso andasse incontro alle esigenze del pubblico. Invito alla partecipazione perché sicuramente chi avrà l’opportunità di assistere al concerto non rimarrà deluso”.

