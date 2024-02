Il Festival di Sanremo parla roccasecano con Tommaso Capuano e Carmine Marsella

Tommaso si è esibito con la Banda dell’Esercito, Carmine apprezzato produttore di gelati ha fatto gustare le sue creazioni agli artisti in gara e ai giornalisti

I complimenti del sindaco Sacco: “Due ragazzi espressione di una terra ricca di talenti che si sono fatti ammirare in una vetrina così prestigiosa”

C’è stato anche un pizzico di Roccasecca nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Due giovani della città di San Tommaso si sono fatti onore a colpi di talento.

Tommaso Capuano, primo tamburo della Banda dell’esercito italiano si è addirittura esibito sul palco del Teatro Ariston; Carmine Marsella invece è un apprezzato imprenditore nel settore del gelato artigianale e le sue creazioni sono state gustate dagli artisti e dai giornalisti nei momenti di pausa della rassegna.

I due roccaseccani hanno anche avuto modo di incontrarsi. Mentre Tommaso Capuano vive a Roccasecca, Carmine Marsella vive a Castiglione della Pescaia dove esercita la sua attività.

“Con Roccasecca ho sempre avuto un legame forte – ha spiegato Carmine – nonostante io sia andato via prestissimo da casa, tutti i miei familiari e amici d’infanzia sono lì. E’ il mio posto del cuore. Questa esperienza a Sanremo è stata emozionante e non posso non pensare a mia madre e a quanto sarebbe felice e orgogliosa”.

A Tommaso e Carmine sono giunte le felicitazioni del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Due ragazzi di Roccasecca, due figli di questa fertile terra di talenti che hanno saputo dimostrare il loro valore nella prestigiosa cornice del Festival di Sanremo. A Tommaso e Carmine i complimenti di tutta la nostra città, alla quale hanno sempre dimostrato e continuano a dimostrare il loro attaccamento. Grazie a questi due ragazzi, che rinnovano il legame speciale che abbiamo con la musica, Roccasecca è stata protagonista dello spettacolo più amato dagli italiani”.

