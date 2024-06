Il Festival della Pizza apre il Matusa Village. Questa estate niente mare! Per il divertimento a Frosinone c’è il Matusa Village

Finalmente ci siamo; apre a Frosinone il Matusa Village, il villaggio dove a scendere in campo è il divertimento. L’esordio della rassegna che scandirà l’estate del capoluogo con vari appuntamenti si apre con il Festival della Pizza e tanta buona musica live da giovedì 27 a domenica 30 giugno. Quattro serate musicali per tutti i gusti e per tutti i gusti sarà anche il food presente con la pizza regina assoluta. Forni a legna pronti a sfornare pizze per tutti i gusti e tutti i tipi ottima birra. Sul palco allestito nel parco nato in quello che è stato lo stadio della prima promozione in serie A del Frosinone, i primi a scendere in campo sono i Moonskin. Tribute Bande Love Experience dei Maneskin. La band approvata dagli stessi Maneskin ripropone i successi che hanno portato Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi in cima alle classifiche di tutto il mondo ripercorrendo in maniera fedele sonorità e atmosfere delle loro esibizioni dall’esordio di X Factor fino all’ultima tournée mondiale passando per Sanremo e altri momenti topici.

Altrettanto imperdibile l’appuntamento del venerdì con Nostalgia 90, lo show anni ‘90 più famoso d’Italia. Un format collaudato e pluri apprezzato che porta sul palco quelle che sono state le musiche che hanno accompagnato anni irripetibili facendo rivivere quelle atmosfere a chi c’era ma anche proiettando in un viaggio del tempo chi ancora era troppo giovane. Un vero e proprio Show/Party in un crescendo di musica e divertimento con animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, Gadgets, effetti speciali.

Al Sabato il registro del divertimento si riaccorda sulla musica italiana capace di farsi notare anche a livello internazionale con i Vivere Vasco, una delle tribute band più apprezzate tra quelle che ripropongono i tantissimi successi della carriera pluri decennale di Vasco Rossi. I Vivere Vasco hanno una ricetta tutta loro per narrare in musica un vero e proprio viaggio attraverso le canzoni più famose del Kom ripercorrendo quei brani che sono diventati veri e propri inni di tante generazioni di giovani dagli anni 70’ ad oggi.

Gran finale di questa prima finestra di Matusa Village, che nel corso dell’estate tornerà con altri appuntamenti, domenica 30 con Gli Altri Siamo Noi, Tribute Band di Umberto Tozzi certificata. Un’esibizione rigorosamente live che ripercorre tutti i più grandi successi di uno dei cantautori italiani più apprezzati.

