Il Ferragosto di Cisterna si accende con l’energia di “HIT MANIA DANCE SHOW

Sarà una notte di Ferragosto all’insegna della musica e del divertimento quella che attende Cisterna venerdì 15 agosto, quando Piazza XIX Marzo si trasformerà in una grande arena dance grazie all’arrivo dell’HIT MANIA DANCE SHOW, il live spettacolo nato dall’iconico marchio discografico Hit Mania Dance.
Famosa serie di compilation che dagli anni ’90 accompagna le estati italiane con i più grandi successi dance e pop, Hit Mania Dance si evolve in uno show dal vivo pronto a conquistare anche il pubblico pontino, proprio alla vigilia della sua trasformazione in un format televisivo, prevista per settembre.
A partire dalle ore 22:00, piazza XIX Marzo sarà il cuore pulsante di una serata ad alto ritmo, dove sul palco si alterneranno DJ, cantanti, vocalist, ballerini, performer e mascotte, tutti uniti in un unico grande spettacolo musicale.
Il programma musicale proporrà le grandi hit dance, mixate senza interruzioni, per un flusso continuo di energia sonora.
Lo show sarà arricchito da effetti scenografici, costumi spettacolari, sorprese e tanta animazione che coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza travolgente.
Ingresso libero e gratuito.
Appuntamento quindi venerdì 15 agosto dalle ore 22:00 in Piazza XIX Marzo per una notte di Ferragosto indimenticabile con il ritmo esplosivo di Hit Mania Dance Show.