Il fascino dell’alba incontra il tango: grande successo a Roccasecca per il “Concerto all’Alba – Tango for4”

Un’alba carica di emozioni, musica e bellezza ha accolto il pubblico del 31° Festival Internazionale Severino Gazzelloni, che domenica 2 agosto ha proposto uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna: il “Concerto all’Alba – Tango for4”, andato in scena nello straordinario scenario antistante la Chiesa di San Tommaso d’Aquino, all’interno del Parco Archeologico dei Conti d’Aquino.

Le prime luci del giorno hanno fatto da cornice a un intenso viaggio nel cuore del tango argentino, interpretato magistralmente dal bandoneon di Daniele Ingiosi, dal pianoforte di Vittorio Oi e impreziosito dalle coinvolgenti performance dei tangueri Monica Di Pietro e Andrea Lomartire. Un connubio perfetto tra musica, danza e paesaggio che ha conquistato il numeroso pubblico presente, regalando un momento di rara intensità artistica.

Il concerto ha confermato ancora una volta la capacità del Festival Internazionale Severino Gazzelloni di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio attraverso proposte artistiche di alto livello, capaci di unire tradizione, innovazione ed emozione.

Il Sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

“Vedere così tante persone riunite all’alba in uno dei luoghi più simbolici della nostra città è motivo di grande orgoglio. Eventi come questo dimostrano come la cultura possa valorizzare il nostro patrimonio storico e paesaggistico, trasformandolo in un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza. Il Festival Gazzelloni continua a rappresentare un’eccellenza per Roccasecca e un’importante occasione di promozione del territorio”.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore alla cultura Valentina Chianta: “Il Concerto all’Alba rappresenta uno dei momenti più suggestivi e identitari del Festival Severino Gazzelloni. Vedere il nostro patrimonio storico e paesaggistico animarsi attraverso la musica significa dare valore alla cultura come esperienza condivisa e come motore di promozione del territorio. Continueremo a investire in iniziative capaci di emozionare e di raccontare la bellezza di Roccasecca”

Grande entusiasmo anche nelle parole della Direttrice Artistica del Festival, Giuseppina Iannotta:

“Il Concerto all’Alba è uno degli appuntamenti più emozionanti del Festival perché riesce a creare un dialogo autentico tra musica, natura e pubblico. Il tango, con la sua intensità espressiva, ha trovato in questo luogo e in questo momento della giornata una dimensione perfetta. Ringrazio gli artisti per la straordinaria qualità della loro esibizione e il pubblico che, ancora una volta, ha scelto di vivere con noi un’esperienza unica”.

Presenti al concerto anche l’assessore Ivan Cerrone e il consigliere comunale Gianluca Pallone.

Il 31° Festival Internazionale Severino Gazzelloni prosegue con un ricco calendario di appuntamenti, confermandosi uno dei principali eventi culturali del territorio e un punto di riferimento per la promozione della musica nel Lazio.