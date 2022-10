Il Fai torna a svelare le bellezze d’Italia con le “Giornate d’Autunno”, i luoghi aperti a Sora

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.Attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI, saranno aperti al pubblico: la Chiesa di S. Giovanni, la Chiesa Cattedrale, la Basilica di S. Domenico, la Chiesa di S. Francesco, il Museo della Media Valle del Liri, la Chiesa di S. Restituta, la Chiesa di San Bartolomeo, la Chiesa di S. Spirito e Palazzo Marsella. Anche in questa edizione – l’undicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero – che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

