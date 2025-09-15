Il Dottor Bruscoli a Colle San Magno: “Raccontare i conflitti per costruire la pace”

Appuntamento mercoledì 17 settembre, alle ore 17, presso il Museo Vivo della Memoria.

Il Sindaco Cambone: “E’ un dovere oggi, mentre i conflitti sembrano riemergere preoccupantemente, testimoniare i valori del rispetto e della civile convivenza”.

Il Comune di Colle San Magno, in collaborazione con l’Associazione Tre Torri 2022, il Museo Vivo della Memoria e l’attivista Silvia Lanterni, organizzano un incontro con Antonio Bruscoli, medico chirurgo di Ferentino con una lunga esperienza come cooperante umanitario in zone di guerra.

Bruscoli presenterà i suoi libri, “Kadamou” e “Champagne” nei quali racconta l’impegno in territori teatro di conflitti sanguinosi come Sierra Leone, Afghanistan, Angola e Balcani, offrendo al tempo stesso una riflessione sulla condizione umana e sulla necessità di costruire un mondo più pacifico.

L’evento è in programma mercoledì 17 settembre, alle ore 17, presso la sede del Museo Vivo della Memoria di Colle San Magno.

“Insieme all’associazione Tre Torri 2022 e all’associazione Museo Vivo della Memoria – ha detto il sindaco Valentina Cambone – abbiamo fortemente voluto questo evento con Antonio Bruscoli. Parlare delle conseguenze della guerra, raccontare con gli occhi di chi ha visto dal vivo cosa accade quando si scatenano i conflitti è un dovere soprattutto per le istituzioni, in un momento storico come quello attuale dove i contrasti a livello internazionale sembrano sempre più evidenti”.

“Raccontare le guerre per costruire la pace – ha detto ancora il sindaco – è un compito che ci in riguarda tutti, soprattutto un territorio come il nostro che ha vissuto ottanta anni fa l’orrore del secondo conflitto mondiale, così chiaramente documentato nel nostro Museo Vivo della Memoria. La presentazione dei libri del dottor Bruscoli può essere anche l’occasione, per chi ancora non lo conoscesse, di venire a visitarlo”.

Il Sindaco Avv. Valentina Cambone