Il dott. Amedeo Scarsella dal 4 Novembre sara’ il nuovo segretario generale della Provincia di Frosinone

Il Dott. Amedeo Scarsella a partire dal prossimo 4 novembre sarà il nuovo Segretario Generale della Provincia di Frosinone. Un professionista di grande esperienza e competenza, che porta con sé oltre trent’anni di carriera nel settore pubblico-amministrativo. Con un curriculum di grandissimo prestigio, nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti ruoli di responsabilità in vari comuni di grandi dimensioni, dimostrando sempre un impegno costante e dedizione al servizio pubblico. Ogni esperienza ha contribuito a rafforzare le sue competenze divenendo punto di riferimento per le amministrazioni locali. Ricopre attualmente l’importante ruolo di Segretario Nazionale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, ed è docente e autore di articoli e monografie in materia di diritto degli enti locali e diritto amministrativo.Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere il dott. Amedeo Scarsella come nostro nuovo Segretario Generale. La sua vasta esperienza e la sua conoscenza approfondita delle dinamiche amministrative rappresentano un valore inestimabile per la nostra Provincia. Siamo certi che saprà guidare il nostro ente con competenza e visione.“A nome di tutta l’Amministrazione Provinciale, – ha concluso il Presidente Di Stefano – diamo il benvenuto, dunque, al nuovo Segretario Generale della Provincia di Frosinone e gli auguriamo anni di proficuo e gratificante lavoro”.

