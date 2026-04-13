Il Distretto Socio-Assistenziale FR A inaugura lo Spazio Multifunzionale per adolescenti del progetto DesTEENazione

Il 24 aprile 2026, alle ore 15:00, presso Palazzo Stampa, nel centro storico di Alatri. Lo spazio è stato realizzato nell’ambito del progetto DesTEENazione – Desideri in azione- Comunità Adolescenti.

All’evento prenderà parte il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Maria Teresa Bellucci.

Il Distretto Socio-Assistenziale FR A, con Alatri Comune Capofila, è tra i 60 ambiti territoriali vincitori a livello nazionale del bando DesTEENazione, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, finalizzato alla creazione di spazi innovativi dedicati ai giovani.

Il progetto, della durata triennale, prevede l’attuazione di diverse linee di azione integrate a supporto dei preadolescenti e degli adolescenti del territorio, delle loro famiglie e dell’intera comunità educante, con l’obiettivo di promuovere autonomia, partecipazione, inclusione sociale e il contrasto alla dispersione scolastica.

Tra le attività previste figurano: percorsi di aggregazione e accompagnamento socio-educativo, educativa di strada, patti educativi di comunità, progetti di riconciliazione tra scuola e territorio, supporto psicologico, sostegno alla genitorialità e tirocini di inclusione sociale.

L’Istituto degli Innocenti di Firenze cura l’accompagnamento scientifico e metodologico del progetto, che viene realizzato attraverso il lavoro di un’équipe multidisciplinare, in stretta collaborazione con i servizi e gli enti del territorio.

Lo Spazio Multifunzionale, aperto con orari flessibili, sarà gratuito e accessibile a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, offrendo ambienti differenziati per attività libere e programmate e configurandosi come un luogo di crescita, ascolto e partecipazione attiva.