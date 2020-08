Il Direttore Generale della Asl di Frosinone ad Arce per un sopralluogo veloce ai nuovi locali della Guardia Medica

La dottoressa Patrizia Magrini, su invito del Sindaco Luigi Germani, ha visitato la struttura di via Stazione che da domani, 1° agosto, tornerà ad ospitare il servizio di continuità assistenziale.Insieme al primo cittadino hanno partecipato all’incontro anche il vicesindaco Sara Petrucci, l’Assessore ai Lavori Pubblici Sisto Colantonio (che ha coordinato i lavori di ammodernamento dell’ambulatorio), l’Assessore al Bilancio Dario Di Palma e due dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale.I locali sono apparsi accoglienti e dotati di tutti i confort e gli strumenti di sicurezza per poter ospitare il medico di continuità assistenziale.Il Direttore Generale ha sottolineato più volte la caparbietà del Sindaco Germani a riaprire la struttura e a volerne farne un centro di riferimento per alcune tipologie di attività sanitarie.Tra queste c’è l’ipotesi di riaprire il centro vaccinale, avviare il cosiddetto servizio di “infermiera di famiglia”, fino ad ipotizzare un centro prelievi per tamponi Covid-19 in vista della prossima stagione autunnale.«La dottoressa Magrini – ha detto il Sindaco Germani – è una persona di straordinaria concretezza e disponibilità. In poche settimane dal suo insediamento alla Asl di Frosinone – ha aggiunto – si è immediatamente adoperata per la situazione della nostra Guardia Medica. Una struttura dalle grandi potenzialità sia per come è realizzata che per la sua posizione strategica, praticamente baricentrica rispetto a Sora, Cassino e Frosinone. Nei prossimi giorni ci saranno altri sopralluoghi per capire le esigenze necessarie all’avvio di altri importanti servizi. Nell’incontro odierno – ha concluso Germani – ho ribadito al Direttore Generale la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale di Arce alla collaborazione per tutto quello che potrà servire».

COMUNICATO STAMPA

