Il Direttore Generale degli scavi di Pompei ospite dell’area archeologica di Aquinum. Testa: «Evento importante di confronto su progettualità e sviluppo»

Un’occasione per discutere e confrontarsi su progettualità e sviluppo sostenibile dei parchi archeologici. L’area di Aquinum, nel comune di Castrocielo, domani (sabato 1° giugno), si trasformerà nel cuore pulsante della cultura. La Dmo Terra dei Cammini ha organizzato un evento unico nel suo genere: a partire dalle 18 arriverà nell’antica Aquinum il direttore degli scavi archeologici di Pompei Gabriel Zuchtriegel che presenterà il suo libro “Pompei, la città incantata”.

L’intervista all’autore sarà curata da Tiziana Iannarelli mentre i lavori della giornata saranno coordinati da Arduino Fratarcangeli. Alle 19.30, al termine della presentazione, ci sarà la visita nell’area archeologica.

«Si tratta di un progetto su cui sto lavorando da molto tempo – ha affermato il Presidente della Dmo Terra dei Cammini Alfonso Testa – Riuscire ad avere il direttore generale degli scavi archeologici di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, è motivo di grande orgoglio e rappresenta, per tutti noi, una grande opportunità. Domani avremo la possibilità di ascoltare dal direttore il racconto del suo libro “Pompei la città incantata”. Un testo che permette di riflettere su quello che l’antichità ci insegna e può insegnarci. Il libro conduce ad una lettura inedita del mondo classico e della contaminazione tra la civiltà greca e romana. Una prospettiva storica rivoluzionaria, realistica, coraggiosa attraverso la quale l’autore scava e valorizza, oltre ai simboli della grandezza delle elite, l’inedito sociale, il vissuto quotidiano e le storie senza storie della gente comune di Pompei. E queste tracce di riscatto sociale sono linfa anche per la comunità che ha dato vita a Resmed rete economia solidale mediterranea. Quello di domani è un appuntamento sul quale sto lavorando personalmente da mesi e che rappresenta una grande occasione per tutto il territorio per confrontarsi su progettualità e su linee di sviluppo sostenibili dei parchi archeologici. Proprio l’archeologia è uno degli asset su cui si sviluppa il progetto della Dmo Terra dei Cammini e questo appuntamento è l’evento principe che accenderà i riflettori di tutto il territorio su un’area archeologico di primo piano».

Nel corso della giornata il direttore degli scavi archeologici di Pompei Gabriel Zuchtriegel visiterà anche il museo di Aquino e gli scavi di Interamna.

COMUNICATO STAMPA