Il cuore grande di Confagricoltura: donate attrezzature medicale all’INI Città Bianca

Un altro gesto nobile da parte di Confagricoltura Frosinone, un altro sostegno alla sanità della provincia, un contributo alla collettività che arriva dal cuore.

Grazie alla cooperazione tra la confederazione agricola e la sua onlus Senior-L’età della Saggezza, sono stati raccolti i fondi necessari per donare attrezzatura medicale alla clinica Ini Città Bianca di Veroli.

Un valore di circa 15 mila euro provenienti del versamento della quota del 5 per mille a favore della Onlus, che sono stati utilizzati per l’acquisto dei macchinari sanitari. Una bella consuetudine ormai per Confagricoltura che impiega i versamenti per finanziare opere di bene.

Ed infatti il gesto fa seguito a quello avvenuto due anni fa, in piena pandemia, quando fu donato un monitor all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, inizialmente utilizzato per combattere il Covid e poi, terminata l’emergenza, per l’impiego nei reparti del nosocomio del capoluogo ciociaro.

La cerimonia si è svolta all’interno della clinica di Veroli presieduta dal Presidente Vincenzo del Greco Spezza, alla presenza proprietario dell’INI Città Bianca dr Christofer Faroni, del primo cittadino Dott. Simone Cretaro e del consigliere regionale Mauro Buschini che, con i loro interventi di ringraziamento nei confronti dell’organizzazione sindacale agricola, hanno arricchito una mattinata piena di emozioni.

Ad essere donati sono stati la Centrale di Monitoraggio MFM-CMS, applicazione che consente la sorveglianza simultanea fino a 64 pazienti e un Trasmettitore Telemetrio iT20 che consente il monitoraggio ECG con analisi ST ed aritmie.

“Oggi ci ritroviamo per un momento toccante ed emozionante – esordisce Cristopher Faroni, Direttore Generale del Gruppo INI – Essere stati scelti per una donazione che rinforza il nostro parco tecnologico è un onore e una gratificazione per gli sforzi e sacrifici fatti in questi anni, e un riconoscimento per Città Bianca come eccellenza sul territorio. Cerchiamo sempre di plasmarci sulle necessità del territorio perché la territorialità nella medicina è il futuro. Garantire servizi che migliorino la vita dei cittadini è la nostra missione Questo è il primo passo di una collaborazione ancora più stretta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Vincenzo del Greco Spezza, Presidente di Confagricoltura Frosinone. “INI Città Bianca, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione, rappresenta una vera eccellenza della provincia. Abbiamo dimostrato di voler essere vicini alla struttura che si sta impegnando tanto nello stare accanto alle persone. Da qui nasce la volontà di donare a città bianca apparecchiature tecnologiche all’avanguardia che possano supportare il lavoro dei sanitari”. Del Greco Spezza ha sottolineato come i privati possano svolgere un ruolo importante nel supportare le struttura sanitarie che, come Città Bianca, vogliono essere all’avanguardia nell’assistenza medica.

Il Consigliere Regionale Mauro Buschini ha elogiato l’iniziativa di Confagricoltura che va a rafforzare il parco tecnologico del gruppo INI: “Il quale svolge in tutta la regione un ruolo di supporto alla sanità pubblica e la contrapposizione tra pubblico e privato è sbagliata, dannosa e inesistente. Strutture così vanno a completare l’offerta sanitaria nell’interesse dei cittadini”

A chiusura della cerimonia l’intervento del Sindaco di Veroli Simone Cretaro, che ha sottolineato la generosità di Confagricoltura e della Onlus per questa donazione che testimonia vicinanza e gratitudine per il mondo sanitario del quale abbiamo capito l’importanza soprattutto in questi anni di pandemia. “Città Bianca e la famiglia Faroni – ha affermato Cretaro – hanno dimostrato professionalità e disponibilità in questi anni. Un ringraziamento particolare a Confagricoltura e al Presidente del Greco Spezza”.

COMUNICATO STAMPA