Il Covid non ferma la solidarietà dei Castelli Romani: aumentano le donazioni di sangue

Il Covid non ferma la solidarietà. Nei primi nove mesi di quest’anno sono state donate 311 unità di sangue in più per i pazienti del Policlinico Tor Vergata rispetto all’anno passato, con il 50% dell’incremento proveniente da realtà territoriali e un apporto considerevole da parte dell’area dei Castelli Romani.

A dare la buona notizia è l’Associazione di donatori volontari di sangue convenzionata con la Struttura Trasfusionale del Policlinico Tor Vergata di Roma, Ema-Roma, realtà in prima linea nell’aiutare chi ha bisogno di sangue.

“Il territorio regionale in generale, e quello dei Castelli Romani in particolare -ha spiegato Maurizio Ardito, Presidente dell’Associazione Ema-Roma – anche grazie ai messaggi della Professoressa Stefania Vaglio, Direttore del Centro Regionale Sangue – ha risposto più che positivamente, permettendo un incremento inaspettato. In un momento storico come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato Ardito – è un ottimo risultato, un gesto di solidarietà e consapevolezza, reale e vissuta”.

Ema-Roma, che ha come missione quella di sostenere i pazienti politrasfusi del Policlinico Tor Vergata e degli altri Ospedali in convenzione (San Filippo Neri, Santo Spirito, Ifo), ha coinvolto aziende, istituti scolastici, comitati di quartiere, centri sportivi, parrocchie in una vera e propria chiamata alla solidarietà e responsabilità civile, che evidentemente è stata accolta con ancora più slancio in un momento di emergenza sanitaria globale come quello che stiamo vivendo. Tutte le donazioni sono state naturalmente svolte nel pieno rispetto delle misure di contenimento del virus nazionali e regionali, nella tutela della salute di ciascuno, compresi i malati che necessitano del sangue per sopravvivere e non possono essere dimenticati in nessun frangente.

Sono molte le realtà dei Castelli ad aver aderito con generosità. Tra le altre, il liceo classico Marco Tullio Cicerone di Frascati, le aziende Serco Spa, Avio Spa e Simmel Difesa. Ieri è stata anche la volta del Gruppo Dedem, Spa con sede ad Ariccia che dal 1962 produce e gestisce le cabine per fototessera.

Dipendenti, fornitori e consulenti Dedem hanno risposto con tale entusiasmo a questo bando di altruismo che, dopo la data prescelta di ieri, è stato già fissato un secondo appuntamento di donazione sangue, il prossimo 4 novembre.

“Questo accordo con Ema-Roma – ha commentato Alberto Rizzi, Amministratore delegato del Gruppo Dedem – è un’occasione unica per garantire la salute – visto che per i donatori è previsto un articolato programma di visite gratuite – e fare un gesto importante verso il prossimo. In una gara contro l’egoismo e per la solidarietà, Dedem non può arrivare seconda a nessuno”.

