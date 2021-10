Il corto Terre d’Ulisse all’Ariston di Gaeta

Giovedì 28 ottobre all’Ariston di Gaeta si terrà la proiezione di “Terre d’Ulisse” di Zaira Magliozzi e Antonio Visceglia, un cortometraggio autoriale carico di emozioni, prodotto dall’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse già presentato in occasione della 78ᵃ edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. L’impegno da parte della Presidente del Parco Carmela Cassetta, per la valorizzazione cineturistica del Golfo non si è fermato a Venezia e, dopo la recente apparizione al Festival del Cinema di Roma nell’iniziativa “Lazio Terra di Cinema”, è il momento di riportare a casa l’opera cinematografica, che ovunque ha riscosso grande consenso. La proiezione è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme anti-covid e sarà preceduta da una tavola rotonda sull’importanza di impegnarsi sulla sviluppo della capacità di accoglienza delle produzioni cinematografiche e televisive da parte delle istituzioni locali perché, spiega la Presidente Cassetta: “Il ritorno economico e quello d’mmagine derivanti dal connubio tra cinema e turismo, sono possibili solo quando la politica si assume l’onere di semplificare le procedure e di richiamare l’attenzione degli operatori di settore”. È proprio a questo che la Presidente del Parco sta lavorato: creare un fronte comune composto dalle varie istituzioni del territorio capace di amalgamare le diverse expertice. In tutte le occasione Carmela Cassetta sta inoltre richiamando l’attenzione generale sulle tematiche che da sempre le stanno a cuore quali l’emancipazione femminile e la lotta ai femminicidi, nell’intento di unire, nel ruolo di amministratrice pubblica, arte e impegno sociale.

COMUNICATO STAMPA

Correlati