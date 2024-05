Il coro del Liceo di Ceccano vince il trofeo Giovani in crescendo a Pesaro

Primo posto per la categoria delle scuole superiori: grande è la soddisfazione per il coro del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, Ludica Vocalia Fabraterna, diretto da Vittoria D’Annibale, che ha trionfato nella competizione nazionale di Pesaro, nel 2024 capitale italiana della cultura e soprattutto città natale di Gioacchino Rossini. Vi abbraccio tutti ragazzi, scrive la prof.ssa D’Annibale, direttrice del coro, siete fantastici, fate della vostra vita un Capolavoro, belli fuori ma soprattutto dentro. Siete ricchi di tante cose buone e belle, la musica vi aiuterà e vi accompagnerà nella vita per sempre. E Concetta Senese, per tanti anni preside al Liceo, scrive a sua volta: Non ho avuto mai dubbi sulla vostra bravura! Impegno…dedizione…passione …ed ottimi maestri Vittoria D’Annibale e Federico Palladini…un mix vincente! Complimenti a tutti! Bravissimi!

