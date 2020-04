Il cordoglio di Confagricoltura per la morte dell’Abate di Casamari, socio dell’associazione

Si è spento Dom Eugenio Romagnuolo, l’Abate dell’Abazia di Casamari: “Una perdita enorme per l’intera diocesi e per noi di Confagricoltura che abbiamo avuto l’onore di averlo tra i nostri soci. Un uomo dinamico e propositivo che è sempre stato vicino all’associazione. Come Presidente, assieme al Consiglio Direttivo e tutti i dipendenti dell’organizzazione sindacale vogliamo esprimere il nostro cordoglio stringerci attorno al dolore della comunità ecclesiale e della famiglia del caro Abate”.Così Presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza

comunicato stampa