Il cordoglio del sindaco Mauro De Lillis e dell’amministrazione comunale di Cori per la scomparsa di Franco Luberti

Cori piange la scomparsa di Franco Luberti, ex senatore, deputato e sindaco di Cori. Profondo cordoglio per la sua morte è stato espresso a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città proprio dal Sindaco di Cori, Mauro De Lillis: “È con dolore che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Franco Luberti. È così che a Cori tutti lo chiamavano amichevolmente: solo Franco Luberti.

Tutto il resto, le cariche professionali e istituzionali, erano, in un certo senso, “un di più”.

Il Deputato del Parlamento, il Senatore della Repubblica, il membro del Consiglio Superiore della Magistratura, l’avvocato penalista, lo studioso di politica e di letteratura, il grande amante e studioso di Gramsci. Ma le persone di Cori avevano imparato a identificarlo sempre solo con il suo nome.

Perché basta il suo nome per ricordare le sue battaglie professionali in processi importanti nella storia italiana: dalla difesa delle vittime dello stupro-omicidio del Circeo, alla difesa dei partigiani romani che presero parte all’azione di guerra di Via Rasella.

Anche se alla fine degli anni ’50, fu eletto sindaco a soli 25 anni, per i coresi è sempre stato Franco Luberti. La sua persona e la sua personalità andavano ben al di là della sua carriera.

Abbracciamo la famiglia. E salutiamo Franco Luberti ringraziandolo per il contributo che ha dato alla Città e all’Italia”.

