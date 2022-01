Il cordoglio del Presidente di UPI Lazio, Antonio Pompeo per la scomparsa di David Sassoli

“Equilibrio, rigore, umanità e grande senso delle istituzioni hanno fatto di David Sassoli un esponente autorevole e credibile del Partito Democratico. La sua carriera nel Parlamento Europeo fino alla carica di presidente è testimonianza di un impegno e lavoro continuo per il Paese. Il contrasto al cambiamento climatico, una politica più vicina ai bisogni dei cittadini e in particolare dei giovani, l’importanza di rafforzare la democrazia parlamentare e di promuovere i valori europei: sono queste le linee guida che hanno improntato la sua azione all’interno del Parlamento Europeo. Come presidente della Provincia di Frosinone ebbi il piacere di accoglierlo nel 2017 presso la sede dell’Amministrazione provinciale e anche in quell’occasione ebbi modo di apprezzarne le innegabili qualità politiche ma soprattutto umane.

Con David perdiamo una delle figure di più alto spessore della politica italiana e internazionale”.

Così il presidente di Upi Lazio e della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, sulla scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

COMUNICATO STAMPA

