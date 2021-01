“Il Coraggio di Cambiare” porta a Ceccano la petizione per una legge antifascista

Accogliamo la proposta del Sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona, su un progetto di legge ad iniziativa popolare per perseguire penalmente chi fa propaganda di fascismo e nazismo anche online.

Riteniamo inaccettabile che la propaganda neonazista e neofascista resti impunita, per questo crediamo fortemente nella proposta di legge che parte da Sant’Anna di Stazzema, comune tristemente noto per uno dei più cruenti eccidi nazisti della seconda guerra mondiale. Lanciamo l’iniziativa nel nostro comune in occasione di una ricorrenza importante, come la Giornata della memoria per le vittime della Shoah, perché crediamo nei valori democratici della nostra Repubblica. Dobbiamo riscontrare come i moduli non fossero a disposizione presso gli uffici comunali e riteniamo questa scelta poco consona al valore della proposta in questione. Ci siamo, pertanto, attivati, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei nostri concittadini, per far sì che i ceccanesi potessero sottoscrivere la petizione.

Da troppi anni assistiamo ad una crescita dei rigurgiti fascisti e nazionalisti nel nostro paese e intendiamo sostenere in pieno la proposta avanzata dal comitato promotore, che ringraziamo per la collaborazione dimostrata negli adempimenti burocratici. Siamo fermamente convinti che il fascismo vada combattuto con la democratica iniziativa popolare e vogliamo che questa proposta di legge arrivi in discussione nelle aule del Parlamento.

Nella giornata di ieri, per far sì che anche a Ceccano ci fosse la possibilità di firmare, abbiamo provveduto a depositare, presso gli uffici comunali, i moduli di adesione all’iniziativa. Tutti i cittadini maggiorenni che vogliono sottoscrivere la proposta potranno recarsi presso l’ufficio della Segreteria Generale, muniti di un documento di riconoscimento valido, chiedendo di firmare la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. Il termine della raccolta firme è fissato al 31 marzo 2021.

Il nostro appello è rivolto a tutti i ceccanesi che si riconoscono nei valori democratici della nostra Repubblica, nata dalla Resistenza. Perché lo strumento della memoria va esercitato quotidianamente, con azioni concrete che continuino a ricordare a tutti che il fascismo non è un’opinione. Il fascismo è stato, è, e sarà sempre un crimine inaccettabile e che merita la giusta pena.

Comunicato stampa a firma del Coordinamento politico “Il Coraggio di Cambiare”