Il coordinatore provinciale Forza Italia Rossella Chiusaroli saluta l’ingresso di Bruno Addesse

Il coordinatore provinciale Rossella Chiusaroli apre il nuovo anno politico in maniera forte e determinata, confermando la linea di rafforzamento del partito sul territorio.

«L’ingresso di Bruno Addesse rappresenta un passaggio importante – dichiara Chiusaroli –. Con lui avremo sicuramente un rafforzamento dell’azione politica e istituzionale, grazie alla sua esperienza, alla sua competenza e al forte radicamento sul territorio».

Bruno Addesse, nato a Frosinone il 28 giugno 1972 e residente ad Alatri (FR), è un imprenditore con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dei materiali da costruzione. Punto di riferimento per la produzione di manufatti in calcestruzzo e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel Lazio e a livello nazionale, Addesse è riconosciuto per le sue capacità di gestione aziendale, problem solving e valorizzazione delle realtà produttive locali.

A lui è stata conferita la delega provinciale ai rapporti istituzionali per il Comune di Alatri e i comuni limitrofi, incarico che svolgerà con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio, sostenere le imprese locali e l’occupazione, valorizzare le eccellenze produttive della Ciociaria e promuovere uno sviluppo attento a infrastrutture, ambiente e sostenibilità.

Parole di entusiasmo arrivano dallo stesso Bruno Addesse, che ha accolto il nuovo incarico con grande motivazione:

«Sono onorato della fiducia ricevuta. Metterò a disposizione del partito tutta la mia esperienza imprenditoriale per contribuire a portarlo verso nuovi orizzonti, lavorando in modo concreto per il territorio e per i cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dal senatore Claudio Fazzone, che ha sottolineato come l’ingresso di Bruno Addesse rappresenti un valore aggiunto importante per il partito, rafforzandone la credibilità, la capacità di dialogo istituzionale e la presenza sul territorio provinciale.

