Il Consorzio Valle del Liri incontra i sindaci del cassinate

Convocato da Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio Valle del Liri, nella sala Di Biasio del municipio di Cassino, aperto dal sindaco Enzo Salera, si è tenuto un incontro con i sindaci del Comprensorio consortile di contribuenza. Questa riunione ribadisce lo spirito di concertazione presente nel protocollo d’intesa siglato oltre un anno fa tra ANBI Lazio ed ANCI Lazio.

Il Commissario ha tra l’altro ribadito che intende lavorare con tutti i Sindaci del comprensorio poiché sono: “il ‘front office’ dei cittadini. Il rapporto con i Primi Cittadini è prezioso e irrinunciabile per raggiungere l’obiettivo per la migliore gestione dei lavori di manutenzione del territorio”.

“Per questo voglio privilegiare un rapporto diretto e dinamico attraverso il quale poter meglio fronteggiare le tante criticità, in primis quelle dovute ai cambiamenti climatici. Purtroppo, secondo le stime, nel 2023 si registrerà un -40% di risorsa idrica a disposizione per usi irrigui – e dai costi di gestione più che triplicati per la componente relativa all’energia”.

I Sindaci presenti, hanno apprezzato la disponibilità manifestata, approvando la scelta di instaurare un rapporto di collaborazione tra Consorzio e Comuni, facendosi portavoce delle istanze dei propri concittadini, hanno auspicato maggiori interventi. Lo scenario futuro delle tariffe, il piano programmatico dei lavori e il servizio di irrigazione con il nuovo Piano di Classifica saranno gli argomenti che verranno affrontati prossimamente.

Il Commissario Ricci ha garantito un rapporto costante con i Sindaci, con i quali saranno intensificati gli incontri per affrontare, volta per volta, i vari argomenti di discussione.

Il Consorzio proseguirà nella stesura del nuovo Piano di Classifica, che presto sarà sottoposto anche alla valutazione dei Sindaci, e nella programmazione del calendario di irrigazione stagionale.

“La concertazione con i sindaci del territorio – ha concluso Sonia Ricci – sarà fondamentale per questa nuova gestione del Consorzio; i Sindaci rappresentano le sentinelle del territorio e sono fondamentali per aiutarci nel nostro lavoro, ma anche per condividere al meglio la stagione irrigua e la programmazione degli interventi, non solo attraverso i lavori di manutenzione finanziati, ma anche attivando eventuali nuovi progetti attingendo alle progettualità ministeriali presenti, che potranno consentire attività utili a fronteggiare il caro energia e la carenza idrica.

