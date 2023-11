Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri prosegue l’attività per la tutela idraulica del territorio

“Si è reso necessario un significativo potenziamento delle attività di manutenzione sulle opere di bonifica, finalizzate al completamento degli interventi previsti nel piano di gestione. Tale iniziativa è volta a mitigare il rischio idraulico nelle aree identificate come maggiormente soggette alle alluvioni, specialmente in considerazione dell’avvicinarsi della stagione delle piogge”. Così commenta il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Sonia Ricci, la nuova operatività messa in campo dal Consorzio, che ha aggiunto “Abbiamo attivi 8 cantieri contemporaneamente che hanno richiesto l’impiego significativo di risorse importanti dal punto di vista di mezzi e uomini. Tutto quanto ciò al fine di garantire un intervento tempestivo ed efficace anche mediante noleggio mezzi specifici, tra cui escavatori particolari, e si è fatto ricorso a lavoratori in somministrazione, con il supporto del personale operaio specializzato nei settori irrigui”.

I principali comuni coinvolti in questa fase degli interventi sono San Giorgio a Liri con il Fosso Valle Difesa, Colfelice, per il Fosso Coldagrone e affluenti, Cassino, Rio Inferno, Rio Saetta, Fosso Caira, Rio Pioppeto, Cervaro, Rio Pisciariello, Sant’Apollinare, Rio Pantanella, Torrente Rivolozzo, Rio della Villa Pontecorvo, Rio Legge, e la rete scolante in località Ravano, nel comune di Aquino.

Le attuali attività di bonifica stanno interessando specificamente le aree limitrofe ai centri urbani caratterizzati da una forte antropizzazione, che in passato sono stati soggetti a esondazioni durante eventi di precipitazioni intense. Questi interventi si sommano a quelli che vengono realizzati nelle zone a vocazione agricola, in preparazione alle semine del periodo invernale.

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri pone al primo piano questi interventi per la sicurezza delle comunità impegnandosi a proseguire con determinazione e tempestività su tutte le attività di manutenzione già programmate nel piano di gestione.

