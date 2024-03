Il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” di Cassino: manutenzione sui corsi d’acqua della Valle dei Santi

Nel comprensorio dei comuni della “Valle dei Santi”, situata nel sud della provincia di Frosinone, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha completato interventi di decespugliamento meccanico della vegetazione e di ricalibratura delle sezioni idrauliche su vari tratti. Questi includono il rio Pagliare-Ponaro, al confine tra i Comuni di Sant’Apollinare e Sant’Ambrogio sul Garigliano, il Fosso Santa Maria, nel Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, il rio Scatolino, nel Comune di Pignataro Interamna, presso la strada comunale Via Fontanarosa vicino al depuratore comunale, e la rete scolante sinistra del nella località Ravano nel Comune di Pignataro Interamna.

In concomitanza con queste attività, il Consorzio continua i lavori, in collaborazione con la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone sulle Forme di Aquino. Su questo corso d’acqua, è istituito un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell’articolo 31 della L.R. n. 53/1998, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio.

Il Commissario Straordinario Sonia Ricci ha commentato: “Tutti gli interventi menzionati sono stati condotti in amministrazione diretta dal Consorzio, utilizzando risorse e mezzi propri o noleggiati. Sottolineo l’importanza cruciale della manutenzione diretta poiché non solo consente una corretta e puntuale manutenzione della rete idraulica scolante, ma si traduce anche in un risparmio significativo per la comunità agricola già gravata da oneri che rendono sempre più difficoltoso fare impresa e non per ultimo rappresenta una risposta in termini di tempistica e logistica territoriale.”

