Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma ricerca un impiegato per il settore amministrativo

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nell’ambito del percorso di ristrutturazione che sta portando avanti dopo essere rientrato nella fase ordinaria, ricerca, per il proprio settore economico finanziario, un’impiegata/o. Il profilo richiesto deve essere in possesso oltre che della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili e politici, della laurea magistrale in Economia e Commercio, Economia Aziendale.

La posizione oggetto di selezione implica lo svolgimento, oltre a quanto indicato nel CCNL a titolo esemplificativo e non esaustivo, di adempimenti inerenti:

· bilanci preventivi, loro variazione e loro gestione, nonché dei conti consuntivi, contabilità delle spese e delle entrate;

· ordinativi di pagamento e riscossione;

· contabilità dell’Ente nel rispetto dei termini di incasso e di pagamento;

· gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

· rilevazioni statistiche inerenti la gestione finanziaria dell’Ente;

· servizi inerenti il personale;

· gli enti previdenziali ed assistenziali;

· servizio di tesoreria;

· imposte e tasse, dichiarazioni fiscali;

· operazioni di finanziamento sia ordinarie che straordinarie;

· servizio di economato.

Gli interessati potranno far pervenire presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, via Fosso del Dragoncello, 172, Casalpalocco (Roma), le candidature con i relativi curriculum evidenziando le eventuali esperienze maturate. È possibile consegnare la documentazione a mano presso la sede del Consorzio; mediante spedizione a mezzo corriere o servizio postale con raccomandata A/R, all’indirizzo: Consorzio di Bonifica Litorale Nord – Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Roma.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE IMPIEGATO PER L’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZA ; e per via telematica a mezzo posta certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda sarà valida e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. cbln@pec.cbln.it.

La scadenza per presentare le eventuali candidature è fissata al 28. 2.2023

COMUNICATO STAMPA