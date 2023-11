Il consiglio regionale abolisce gli EGATO: “la soddisfazione di Daniele Maura”

Il consiglio regionale con la delibera votata oggi, chiude definitivamente il “sipario” sulla tragicomica vicenda EGATO, il provvedimento votato oggi cancella la Legge con cui venivano istituiti gli EGATO dei rifiuti nel Lazio.“Siamo stati coerenti e abbiamo portato avanti la nostra linea, gli EGATO non sono indispensabili. Dichiara Il Consigliere Regionale Maura :”da oggi le disposizioni introdotte nella precedente legislatura volte a disciplinare l’istituzione degli enti di governo degli ambiti territoriali in regione vengono abolite, aggiorneremo e revisioneremo il piano di gestione dei rifiuti, anche esso approvato nella scorsa legislatura, un piano che risente della oggettiva necessità di un approfondimento adeguato”. Lo avevo promesso campagna elettorale -continua Maura-, Egato aboliti e dal 2024 i cittadini non dovranno più pagare con le proprie tasche per la gestione di un ente che non ha prodotto alcun servizio.Sono anni che predichiamo che dobbiamo semplificare, evitare di sovrapporre enti che fanno la stessa cosa.Oggi cambiamo il paradigma, verso una regione più trasparente e meritocratica. Contro ogni poltronificio, passato, presente e futuro.

Comunicato stampa a firma di Daniele Maura