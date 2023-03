Il Consiglio direttivo dell’UPI Lazio approva il nuovo regolamento

Gianluca Quadrini delegato del presidente Di Stefano nell’importante organismo di rappresnetanza delle Province

Si è svolta ieri la seduta del Consiglio direttivo dell’Upi Lazio per avviare i lavori che porteranno all’elezione del nuovo presidente.

Nel corso della seduta è stato approvato un nuovo regolamento che disciplinerà il voto in assemblea attraverso le deleghe ai consiglieri.

L’approvazione del documento ha permesso alla Provincia di Frosinone di indicare, su decisione del presidente Di Stefano, Gianluca Quadrini delegato all’UPI in occasione della riunione odierna.

“Ringrazio il presidente Luca Di Stefano per questa importante responsabilità di oggi facendomi rappresentare la Provincia proprio oggi che abbiamo approvato il nuovo regolamento ed il bilancio della vecchia gestione preaidenziale. L’Upi è un organismo fondamentale per coordinare le azioni tra le varie Province, soprattutto l’Upi Lazio. L’insediamento della nuova giunta regionale significa aprire una nuova pagina di interlocuzione per discutere e chiarire diversi aspetti in particolare sulla possibilità di gestire le materie delegate. Si tratta di un percorso fondamentale per rilanciare gli enti e i territori per il quale mi impegnerò sin da subito insieme ai miei colleghi in Consiglio Provinciale per rendere Frosinone protagonista”.

