Il consiglio direttivo dell’Anci Lazio oggi in riunione. Presente anche Gianluca Quadrini

Si è riunito, oggi, il Consiglio Direttivo dell’Anci Lazio per discutere dei punti all’ordine del giorno che riguardano, oltre che la comunicazione del Presidente, anche Presa d’atto della decadenza dei Consiglieri e la convocazione del Comitato Regionale per surroghe ed integrazioni , il Rendiconto 2022 è presa d’atto, Lumsa Protocollo d’intesa, approvazione e organizzazioni sindacali, Protocollo d’Intesa PNRR e approvazione , ANVU protocollo d’intesa e approvazione. “Un incontro importante” – lo ha definito Gianluca Quadrini, delegato alle politiche della sicurezza e allo sviluppo economico e attività produttive, Anci Lazio che in una nota dichiara “molti i punti all’ordine del giorno tra i quali il rendiconto della gestione del 2022 che vede chiudere, in attivo, con un avanzo di amministrazione di 70.000,00. Poi ancora, il protocollo d’intesa ANVU, presentato da me personalmente. Come delegato alle politiche della sicurezza è importante l’attuazione di tale protocollo affinché si riesca a tutelare al meglio i nostri cittadini garantendone la sicurezza.” La riunione del Cda – conclude Quadrini – rappresenta un momento di grande confronto e condivisione di tutti quei punti essenziali per una buona programmazione per i nostri territori. Stiamo facendo un buon lavoro e sono sicuro che continueremo a fare sempre meglio per essere i punti di riferimento delle comunità dell’intera regione.”

Comunicato stampa

Correlati