Il Consigliere Regionale Enrico Maria Forte presenta il suo libro “Anticorpi” a Cisterna di Latina

Un nuovo appuntamento culturale organizzato dall’associazione culturale Futura. L’evento, si terrà presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina Venerdì 19 alle ore 17.00. All’incontro a cui parteciperanno il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore alla cultura Maria Innamorato si propone come un momento di riflesione sulla pandemia con l’opera prima del consigliere regionale Enrico Forte “ Anticorpi” . La vaccinazione genera anticorpi nel fisico e la pubblicazione del consigliere regionale del Lazio nasce con lo scopo di generarli nella mente, affranta da tempo dagli effetti devastanti della pandemia. Il volume che si contraddistingue per sua natura come opera “pop” è davvero originale. Le illustrazioni accattivanti realizzate da Peppe Valenza, la miscellanea di idee, la scrittura moderna, la musica, le liriche, le buone letture si incarnano nelle riflessioni maturate dall’autore durante il lungo lockdown. Discuteranno del libro l’autore Enrico Forte, Peppe Valenza , Valentino Mantini, Maria Innamorato , modererà l’incontro la giornalista Daniela Novelli. L’evento a ingresso libero si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti- Covid 19. Tutti i proventi della vendita del libro saranno devoluti alla sezione Avis di Latina. Per info: 0773 283070.

