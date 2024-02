Il consigliere provinciale Pittiglio alla commemorazione di Giovanni Palatucci

Il consigliere provinciale Enrico Pittiglio ha partecipato ieri mattina, a Frosinone, presso il parco Jean De La Fontaine, alla cerimonia di commemorazione di Giovanni Palatucci, Medaglia d’oro al merito civile, Questore reggente di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, alla presenza del Questore Domenico Condello, del sindaco Riccardo Mastrangeli, del vescovo Ambrogio Spreafico, del presidente della Comunità Ebraica di Roma, Rubén Della Rocca e di numerose altre autorità civili e militari del territorio.«Desidero ringraziare il Questore Condello per il gradito invito, – ha detto a margine dell’evento il consigliere Enrico Pittiglio – oggi ci siamo riuniti per commemorare e onorare la memoria di Giovanni Palatucci, un uomo il cui coraggio, sacrificio e dedizione alla giustizia hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra memoria. Una storia di coraggio, di compassione e di impegno per salvare migliaia di vite umane dall’atroce persecuzione nazista. La sua generosità e il suo senso del dovere lo hanno portato a mettere a repentaglio la propria vita per proteggere molti dalle brutalità dell’Olocausto. È incredibile come un uomo abbia potuto mostrare tanta umanità in un periodo così caotico e violento”.

