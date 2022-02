Il Consigliere Provinciale Ambrosetti soddisfatto per il rifacimento di Via Cerere Navicella

Il Consigliere Provinciale Riccardo Ambrosetti esprime soddisfazione per l’annuncio della Provincia per il rifacimento del tratto di competenza provinciale di Via Cerere Navicella. Ambrosetti dichiara: “Da prima della mia elezione in Consiglio Provinciale, assieme al Sindaco e all’Amministrazione, avevamo richiesto alla Provincia di intervenire con rapidità per il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza delle strade di competenza provinciale visto l’evidente stato delle stesse. L’Amministrazione comunale anagnina aveva infatti già provveduto per gli interventi di sua competenza rendendo ancor più evidente lo stato dei tratti contigui come Via Cerere Navicella. Nei giorni scorsi ho provveduto a scrivere al Presidente Pompeo per richiedere l’inizio dei lavori nelle strade provinciali del territorio anagnino e sono particolarmente felice del fatto che Palazzo Iacobucci abbia accettato di sostenere le mie richieste come annunciato oggi sui social dai Consiglieri Di Pucchio e Cardinali. Grazie al Presidente della Provincia Antonio Pompeo per aver preso in considerazione il problema”.

COMUNICATO STAMPA

