Il Consigliere Lino Caschera aderisce alla maggioranza di Governo della Città di Sora

Il Consigliere Comunale Lino Caschera aderisce ufficialmente alla maggioranza di governo cittadino, entrando a far parte del gruppo civico “Prima Sora”.

Una scelta che rappresenta il naturale approdo di un percorso politico e amministrativo costruito nel tempo, caratterizzato da collaborazione, responsabilità e condivisione degli obiettivi per la crescita della città.

«Negli anni – dichiara il consigliere Caschera – abbiamo lavorato insieme raggiungendo risultati importanti per Sora. Penso, in particolare, agli interventi di riqualificazione urbana nei quartieri di San Giuliano e Pontrinio, così come all’impegno concreto per affrontare il dissesto legato alla frana di Valleradice. Azioni che testimoniano un lavoro serio e costante, sempre orientato al bene della comunità».

L’adesione alla maggioranza di governo cittadino si inserisce in un percorso di continuità amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione di governo.

«La mia scelta – prosegue Caschera – nasce dalla volontà di continuare a contribuire, con serietà e attaccamento, al miglioramento della città di Sora, che ha bisogno di unità e sinergia senza più divisioni e personalismi, nel rispetto di tutte le sensibilità politiche già presenti nella maggioranza.».

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Luca Di Stefano, che sottolinea come «l’ingresso del consigliere Caschera nella maggioranza e nel gruppo civico “Prima Sora” rappresenti un segnale importante di coesione e responsabilità.».

L’Amministrazione comunale prosegue così il proprio percorso con rinnovato slancio, confermando l’impegno a operare in modo unitario per lo sviluppo e la valorizzazione di Sora.

Il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere comunale Lino Caschera.