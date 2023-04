Il Conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone si arricchisce di un nuovo componente nominato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone nomina, Antonio Corsi, a seguito delle dimissioni rassegnate da Alessandra Grimaldi, come componente del consiglio in qualità di esperto di amministrazione. Ricordiamo che Antonio Corsi, Sindaco di Sgurgola, era stato nominato, a dicembre, consigliere particolare del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. Molte le congratulazioni tra cui anche del Capogruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini che in una nota sostiene – “sono molto contento e faccio le miei più vive congratulazione all’ amico, Antonio Corsi. A dicembre ha ottenuto una nomina molto importante, come segretario particolare del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani con l’incarico di promuovere le tradizioni culturali e musicale delle comunità all’estero. Oggi arriva l’assegnazione questo altro incarico presso una delle realtà, fiore all’occhiello non solo per la città di Frosinone ma di tutta la provincia. Il mio augurio è di un proficuo lavoro perché sono sicuro, che come ogni impegno da lui preso verrà portato a termine con il massimo dei profitti, affermandosi un valore aggiunto oltre che una grande risorsa per far conoscere e valorizzare il nostro territorio” Così in una nota il Capogruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA