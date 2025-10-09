IL COMUNE TOGLIE IL CONTRIBUTO AI BUONI MENSA: ORA UN EURO IN PIÙ A CARICO DELLE FAMIGLIE. PERCIBALLI: «CON NOI I CITTADINI NON HANNO MAI PAGATO DI PIÙ. OGGI SÌ»

Il gruppo Tu Protagonista – Enzo Perciballi Sindaco – Per Boville denuncia con forza una nuova decisione che grava direttamente sulle famiglie di Boville Ernica: il Comune ha tolto l’euro di contributo che l’Amministrazione Perciballi aveva sempre garantito per i buoni mensa dei bambini delle scuole del paese.Dopo l’aumento richiesto qualche anno fa dalla ditta incaricata del servizio – che rappresentava l’impossibilità di mantenere il prezzo invariato – l’allora Amministrazione guidata da Enzo Perciballi aveva scelto di non far ricadere quell’euro sulle famiglie, trovando ogni anno, tra le pieghe del bilancio, la copertura necessaria da settembre a maggio dell’anno successivo.«Abbiamo sempre ritenuto che il costo della mensa scolastica non dovesse diventare un peso per le famiglie – spiega Perciballi –. Anche quando i conti erano stretti, abbiamo sempre trovato il modo di garantire quel contributo, perché la scuola e i bambini vengono prima di tutto».Oggi, con la gestione commissariale, questo non accade più: quell’euro di sostegno economico non è stato previsto, e il costo integrale del buono mensa è tornato a gravare sulle famiglie, molte delle quali già messe in difficoltà dal contemporaneo aumento della TARI.Infatti, come già denunciato, la tassa sui rifiuti è cresciuta in modo significativo: circa 15 euro in più per ogni singolo utente e fino a 80 euro per una famiglia di quattro o cinque persone. Un aggravio che colpisce proprio i nuclei familiari con bambini e ragazzi in età scolare, già impegnati a sostenere numerose spese.«È un paradosso – aggiunge Perciballi –. In un momento in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno, si tolgono le agevolazioni e si aumentano le tasse. Tutto questo accade perché oggi non c’è più un’Amministrazione politica che sceglie, ma solo un apparato che applica calcoli e regolamenti».Il gruppo Tu Protagonista sottolinea inoltre che, in merito alla mensa scolastica, qualcuno ha persino tentato di speculare su qualche gruppo WhatsApp, sostenendo che la precedente Giunta avrebbe deliberato un aumento di un euro. Nulla di più falso.«Non si è mai votato nessun aumento – chiarisce Perciballi –. È semplicemente venuto a mancare il contributo comunale che la mia Amministrazione aveva sempre garantito. Quando amministravamo noi, le soluzioni per non gravare sui cittadini le trovavamo sempre».Non vogliamo, inoltre, entrare nel merito dei circa 900 buoni mensa gratuiti, da destinare alle famiglie più bisognose, che la ditta la ditta aggiudicatrice della nuova gara ha offerto al Comune.Tuttavia, il gruppo auspica che per la distribuzione di questi buoni si proceda con un bando pubblico, nel pieno rispetto delle norme e dei requisiti di legge.«La nostra Amministrazione – conclude Perciballi – si è sempre prodigata a 360 gradi per le famiglie, per i bambini, per gli scolari e per gli studenti, perché crediamo che i giovani siano il futuro di Boville Ernica. Oggi, invece, tutto è fermo e ridotto a mere procedure. E i responsabili di questa situazione hanno nomi e cognomi: sono coloro che, dopo una conferma con quasi tremila voti di fiducia dai cittadini, hanno deciso di tradire quel mandato, firmando e votando la mozione di sfiducia che ha consegnato il Comune al commissariamento».

