Il Comune di Sora aggiudica i lavori per il rifacimento di via Trecce,via Bonomi e via Ruscitto

L’Amministrazione municipale del sindaco Luca Di Stefano continua a investire sulla sicurezza stradale: dopo l’avvio degli interventi di manutenzione del ponte di Carnello, in questi giorni il Comune di Sora ha affidato i lavori per il rifacimento di via Trecce, via Bonomi e via Ruscitto. L’intervento prevede un nuovo manto di asfalto e la regimentazione delle acque reflue, con un investimento totale di 350mila euro, già finanziato dalla Regione Lazio, grazie ai contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio.“L’obiettivo – spiega il primo cittadino di Sora – è quello di promuovere e favorire la messa in sicurezza delle reti viarie comunali, quindi garantire la salute e l’incolumità pubblica. Nello specifico, con questo importante investimento, provvederemo alla sistemazione di via Trecce, via Ivanoe Bonomi e via Ruscitto. Si tratta di strade che ricadono in una zona molto popolata, che da troppo tempo versavano in pessimo stato di manutenzione”.“Le nuove opere – aggiunge il sindaco – riguarderanno la rimozione dell’attuale strato superficiale per permettere una più efficace adesione del nuovo manto di usura e l’eliminazione di avvallamenti, ottenendo così una sede stradale compatta che impedisca le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento. Contestualmente verranno verificate le condizioni delle caditoie e delle griglie stradali esistenti, attraverso un’accurata pulizia, così da migliorare il deflusso e la regimentazione delle acque piovane”.Conclude Di Stefano: “Questo finanziamento è stato ottenuto grazie alla rinnovata collaborazione tra le istituzioni e rappresenta un buon esempio di come si programmano gli interventi per la manutenzione viaria”.

comunicato stampa – foto archivio