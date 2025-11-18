Il Comune di San Donato Val di Comino concede il patrocinio a Federparchi per attività formative e di promozione ambientale

Il Comune di San Donato Val di Comino ha approvato la concessione del patrocinio gratuito al Sistema Nazionale Federparchi / IRVEA – Parchi e Riserve per la realizzazione, sul territorio comunale, di un programma di attività formative e di promozione ambientale dedicato alla tutela delle aree protette. Le iniziative comprenderanno corsi per operatori e aspiranti guardiaparco, momenti formativi specialistici, attività legate al Movimento del Turismo dei Parchi e la Park Ranger Summer School. L’Amministrazione metterà a disposizione gli spazi comunali idonei allo svolgimento delle lezioni e la struttura dell’ostello, utilizzabile dai partecipanti a condizioni agevolate, mentre tutti gli oneri organizzativi resteranno a carico di Federparchi, senza alcun costo per il bilancio comunale.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare la cultura ambientale e sostenere la formazione di figure professionali qualificate – ha dichiarato il consigliere Delegato all’Ambiente, Lorenzo Cedrone -. Il progetto si inserisce nella visione di un territorio attento e responsabile nella gestione delle proprie risorse naturali”.

Il Sindaco Enrico Pittiglio ha aggiunto che “la scelta di sostenere le attività di sistena nazionale Federparchi conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere percorsi di crescita, valorizzazione e conoscenza del patrimonio naturale, rafforzando al tempo stesso il ruolo di San Donato Val di Comino come luogo di riferimento per iniziative di sviluppo sostenibile e formazione ambientale. Sono certo – ha concluso il sindaco – che le attività previste porteranno benefici al territorio, alle comunità locali e ai numerosi partecipanti che si formeranno in un contesto di elevato pregio ambientale”.

In foto consigliere Cedrone