Il Comune di Rocca d’Arce dedica una panchina rossa a Serena Mollicone Domenica 7 dicembre 2025, ore 10:00 – Piazzale San Bernardo Arcano. L’Amministrazione comunale di Rocca d’Arce, guidata dal Sindaco Rocco Pantanella, inaugurerà domenica 7 dicembre una panchina rossa in memoria di Serena Mollicone, la giovane studentessa di Arce tragicamente scomparsa nel giugno del 2001, il cui corpo fu ritrovato nel boschetto di Fonte Cupa, in località Anitrella, nel territorio di Monte San Giovanni Campano. La cerimonia, preceduta dalla Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta e San Bernardo, si svolgerà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e dei familiari di Serena. La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio a tutte le donne vittime di violenza. “Con questo gesto simbolico, – spiega il sindaco Pantanella – il Comune di Rocca d’Arce intende tenere viva la memoria di Serena, a più di vent’anni dalla sua scomparsa, e ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di violenza di genere. La decisione nasce dalla volontà di tributare un ricordo pubblico e permanente a una giovane che non è mai stata dimenticata, e di onorare la straordinaria battaglia di verità e giustizia portata avanti da suo padre Guglielmo, che fino all’ultimo giorno della sua vita ha lottato con dignità e coraggio per conoscere la verità sulla morte di sua figlia. La panchina rossa dedicata a Serena sarà non solo un luogo di memoria, ma anche un monito silenzioso e potente per educare al rispetto, alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva. Per non dimenticare. Per educare. Per scegliere ogni giorno il rispetto.

