Il Comune di Pontecorvo ha riattivato il servizio Volontari Covid

Si tratta di un servizio di volontariato gestito dal gruppo di Protezione civile comunale in piena collaborazione con il sindaco Anselmo Rotondo e con il vice sindaco Nadia Belli, già sperimentato nel corso della prima ondata della pandemia che c’è stata la scorsa primavera.

“Unitamente al vicesindaco Nadia Belli, che ringrazio per l’impegno quotidiano che mette nell’attività amministrativa, abbiamo condiviso l’idea di riattivare il servizio dei Volontari Covid, un servizio già ampiamente testato nella prima ondata della pandemia, quando decine di famiglie isolate a causa del Lockdown, furono assistite quotidianamente. Ringrazio uno ad uno i volontari che hanno deciso di riprendere il servizio di volontariato anche in vista del periodo natalizio”, ha aggiunto il sindaco Anselmo Rotondo.

COMUNICATO STAMPA

Si potrà contattare il numero telefonico 350 5974740 per avere ogni informazione.“Vista la nuova emergenza Covid19 e constatata l’impossibilità di molti cittadini colpiti a far fronte alle normali attività quotidiane come: spesa, farmaci ed altre primarie attività attinenti alle persone e alle famiglie il gruppo della prenotazione civile è a disposizione della cittadinanza. Grazie a quanti hanno aderito” ha spiegato il vice sindaco Nadia Belli.