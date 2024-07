Il Comune di Pofi sigla un Protocollo d’Intesa con la Banca delle Visite: un passo avanti per la salute e la prevenzione

Il Comune di Pofi ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con il progetto “Banca delle Visite”, un’iniziativa che sostiene il diritto alla salute per tutti e promuove la cultura della prevenzione, rivolta soprattutto alle fasce più fragili della popolazione che hanno urgente bisogno di accedere a prestazioni sanitarie o visite specialistiche.

Un impegno concreto per la salute

Il progetto “Banca delle Visite”, attraverso la collaborazione con il Comune di Pofi, si propone di garantire un accesso tempestivo e gratuito a servizi sanitari essenziali per le persone che, per motivi economici o sociali, trovano difficoltà nel ricevere cure mediche adeguate. In questo modo, il comune diventa un “Comune Amico”, aderendo a un’iniziativa di grande valore sociale e sanitario.

“Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo importante per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia. “Attraverso la Banca delle Visite, vogliamo garantire che tutti i nostri cittadini, specialmente quelli più vulnerabili, possano avere accesso a cure mediche e prevenzione. È un dovere di ogni amministrazione promuovere il benessere e la salute della propria comunità, e con questo accordo ribadiamo il nostro impegno a favore dei più bisognosi.”

L’iniziativa non si limita solo alla salute umana. Il protocollo prevede anche la possibilità di accedere alla “Banca dello Sport” e alla “Banca delle Visite Pet”, ampliando così la gamma di servizi offerti ai cittadini di Pofi. La “Banca dello Sport” punta a favorire l’accesso alle attività sportive, riconoscendo l’importanza dello sport per il benessere fisico e mentale. La “Banca delle Visite Pet”, invece, è pensata per garantire cure veterinarie ai nostri amici a quattro zampe, dimostrando un’attenzione anche per gli animali domestici delle famiglie meno abbienti.

Come accedere ai servizi

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dalla “Banca delle Visite” e per conoscere i requisiti necessari per accedervi, i cittadini sono invitati a visitare il sito www.bancadellevisite.it o a rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Pofi. Gli uffici sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e per aiutare i cittadini a beneficiare di questa importante iniziativa.

Il protocollo d’intesa tra il Comune di Pofi e la Banca delle Visite rappresenta un’importante opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili, garantendo loro il diritto alla salute e promuovendo una cultura della prevenzione. Un esempio di come le istituzioni locali possano fare la differenza nella vita delle persone, offrendo supporto concreto e tempestivo.

comunicato stampa