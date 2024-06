Il Comune di Pofi Approva il Rendiconto 2023: Significativi Miglioramenti nella Gestione Finanziaria

Il 10 giugno 2024, il Consiglio Comunale di Pofi ha approvato il rendiconto della gestione per l’anno 2023, un documento cruciale che attesta la situazione economica del Comune al 31 dicembre 2023. Il Sindaco Angelo Mattoccia ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando un significativo miglioramento rispetto alla situazione economica ereditata ad inizio mandato.

“Abbiamo raggiunto un risultato importante,” ha dichiarato il Sindaco di Pofi Angelo Mattoccia. “Siamo partiti da un disavanzo di bilancio di -531.647,00 euro, e oggi, a distanza di due anni, approviamo un bilancio con un disavanzo ridotto a -139.472,00 euro. Questo significa che abbiamo abbattuto il disavanzo di quasi 400.000,00 euro, un traguardo significativo che si aggiunge a molti altri segnali di miglioramento nella gestione economica del nostro comune.”

Il Sindaco ha sottolineato come uno dei fattori chiave per questo importante processo di miglioramento sia stata anche una più attenta e intensa attività di riscossione dei tributi, che ha visto un aumento considerevole degli introiti, contribuendo in maniera determinante alla lotta contro l’evasione fiscale e quindi al recupero dei tributi non pagati negli anni precedenti.

Il percorso di risanamento economico non è stato privo di ostacoli. L’amministrazione comunale ha infatti dovuto riconoscere quasi 300.000,00 euro di debiti fuori bilancio in soli due anni, accumulati e riconducibili al periodo amministrativo 2017-2021.

“La Corte dei Conti, a gennaio 2023, ha emanato una delibera riscontrando dubbi e criticità sulla gestione economica del Comune nel periodo 2018-2021. Oggi, con non pochi sacrifici, stiamo intraprendendo quelle azioni necessarie per risolvere quelle criticità riscontrate e possiamo rispondere con fatti concreti, dimostrando miglioramenti evidenti nella gestione delle finanze comunali,” ha concluso Mattoccia.

L’approvazione del bilancio comunale non solo rappresenta un punto di svolta per l’amministrazione, ma anche una promessa di stabilità e crescita per la comunità di Pofi.

