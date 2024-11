Il Comune di Isola del Liri rinuncia a 2,4 mln di euro in cambio di un immobile da 318mila euro

Pubblichiamo una nota del Gruppo Consiliare Isola del Liri Futura.

In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, gli amministratori isolani hanno votato una transazione con un privato che desta grande “perplessità”. Hanno infatti deciso di rinunciare a un credito di 2.455.141,87€ in cambio di un immobile dal valore di appena 318.000 €.

È una decisione che lascia sconcertati e che penalizza molto noi cittadini isolani.

L’Amministrazione avrebbe dovuto, in primo luogo, fare tutto il possibile per recuperare queste risorse, magari tramite un’azione esecutiva o un piano di rientro. Ha scelto invece di sottoscrivere una transazione che, in ragione della sproporzione tra l’importo del credito vantato dall’Ente (€ 2.455.141,87) ed il valore dell’immobile accettato in cambio (€ 318.000,00), sembra riservare un trattamento di favore verso il privato ai danni di un’intera comunità, la Nostra!!!