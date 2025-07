Il Comune di Frosinone aumenta il fondo del salario accessorio per i dipendenti, Cisl Fp: «Risultato importante»

Con una delibera di giunta, il Comune di Frosinone ha disposto l’incremento del fondo del salario accessorio destinato ai propri dipendenti utilizzando le possibilità del Decreto PA. La misura rappresenta un passo concreto nel riconoscimento dell’impegno e della professionalità del personale in servizio, consentendo di migliorare il trattamento economico accessorio e, conseguentemente, di valorizzare le competenze e le prestazioni fornite al servizio dell’ente e della cittadinanza.

Si tratta di un risultato significativo, che premia il lavoro quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune e apre la strada a ulteriori percorsi di miglioramento in termini di equità retributiva, riconoscimento professionale e qualità dell’organizzazione del lavoro.

«L’incremento del fondo del salario accessorio di 90.227 euro è il frutto del costante e continuo confronto che, come Cisl Funzione Pubblica, abbiamo portato avanti in modo serio e responsabile con l’Amministrazione comunale di Frosinone – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – Questo risultato dimostra che quando il dialogo tra le parti è improntato alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni concrete, si possono ottenere risposte positive e tangibili per le persone che ogni giorno garantiscono il funzionamento della macchina amministrativa. Continueremo su questa strada, con determinazione e senso di responsabilità, per fare in modo che le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori possano migliorare sempre di più: sotto il profilo economico, organizzativo e professionale. Siamo convinti che investire nel lavoro pubblico significhi investire nella qualità dei servizi ai cittadini e nello sviluppo del nostro territorio».