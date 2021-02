Il comune di Ferentino ancora più smart: attivato il servizio di videochiamata degli utenti con ufficio Suap e Commercio

Una modalità innovativa, digitalizzata e sicura per avvicinare ancora di più il cittadino all’Amministrazione comunale, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. È con questo obiettivo che il Comune di Ferentino ha attivato, per la durata del periodo di emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19, il servizio di videochiamata con l’Ufficio SUAP e Commercio, in aggiunta al ricevimento in presenza nelle giornate di mercoledì (dalle ore 9:00 alle ore 12:30) e giovedì (dalle ore 15:00 alle ore 17:30).

Sarà possibile, dunque, per gli utenti che vogliano contattare i suddetti uffici, richiedere un appuntamento per un colloquio con videochiamata (attraverso l’applicazione di teleconferenza “Google Meet”) con il personale dell’Ufficio SUAP e Commercio, da tenersi il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, inviando con congruo anticipo una richiesta via mail all’indirizzo commercio@comune.ferentino.fr.it.

Per coloro che siano sprovvisti degli strumenti idonei ad effettuare il colloquio in videochiamata in autonomia e dalla propria abitazione, lo stesso servizio potrà essere effettuato direttamente dagli uffici dell’ente di piazza Matteotti, in locali appositamente attrezzati per tale necessità e con l’ausilio del personale preposto che assisterà chiunque ne abbia bisogno.

L’appuntamento verrà confermato attraverso successiva mail inoltrata al richiedente dal personale dell’Ufficio SUAP e Commercio. Per accedere alla piattaforma di Google Meet è necessario avere un account Google e per le videochiamate di Meet si può scaricare l’app per dispositivi mobili Meet o l’app per dispositivi mobili Gmail oppure utilizzare la versione corrente di uno dei seguenti browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari di Apple.

“Con questo nuovo servizio – dichiarano il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo e l’assessore alle Attività Produttive, Angelica Schietroma – non solo forniamo ai cittadini la possibilità di raggiungere gli uffici restando comodamente a casa, ma mettiamo anche a disposizione, per chi fosse impossibilitato a collegarsi autonomamente, una sala attrezzata con monitor, computer e stampante che può essere utilizzata come postazione internet in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Purtroppo siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria e questo ci impone di continuare ad osservare le regole per garantire la nostra incolumità e la salute di tutti”.

COMUNICATO STAMPA