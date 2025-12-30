Il Comune di Cori ottiene dalla Regione oltre 87.000 euro per museo, archivio e biblioteca

La Regione Lazio premia i progetti proposti dal Comune di Cori per sostenere e implementare le attività dei propri istituti culturali. Le progettualità presentate, redatte di concerto con le associazioni che detengono la gestione degli istituti stessi, hanno ottenuto il massimo dei punteggi. La Regione Lazio ha disposto, infatti, uno stanziamento complessivo per il Museo della Città e del Territorio, l’Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di circa 87.000 euro, risorse destinate alle attività dei tre istituti, che si aggiungeranno alle molteplici iniziative già messe in campo con risorse proprie.

In particolare, il Museo della Città e del Territorio intende realizzare attività educative, con diversi livelli di approfondimento, per ragazzi e adulti al fine di rendere le collezioni più accessibili. A seguito della riapertura del Museo, dopo lavori strutturali e l’acquisizione di visori (realtà virtuale aumentata) per rendere la visita guidata più coinvolgente, sarà poi necessario implementare i materiali informativi e di approfondimento del servizio culturale e del suo patrimonio (pieghevoli, dépliant). A ciò si aggiungerà materiale audiovisivo, fruibile all’interno del Museo, ma anche sul sito web e sulle pagine social, e un pannello che faciliti l’accesso al patrimonio del Museo da collocare presso l’ingresso monumentale. Di tutto sarà fornita una versione in italiano e una in lingua inglese, essendo aumentata negli ultimi anni la presenza di visitatori stranieri.

Per quanto riguarda la Biblioteca, si realizzeranno attività rivolte a bambini/ragazzi, anziani e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Tra queste, corso di avvicinamento alla lingua e alla letteratura italiana destinata a migranti, corsi di scacchi e coding per bambini, sportello psicologico e benessere mentale per adolescenti e giovani, corso di avvicinamento all’inglese e alle lingue straniere tramite letteratura, attività di lettura per famiglie (nonni e genitori) e bambini. Si provvederà inoltre all’acquisto di strumenti digitali per favorire l’accesso da remoto e il coworking, e alla proposta, con la collaborazione di Amnesty International, di attività educative contro la discriminazione e il bullismo.

L’Archivio, infine, organizzerà, tra le varie iniziative, laboratori didattici, visite guidate e attività educative per scuole e centri anziani.

“La progettazione seria e il lavoro vengono premiati – commenta con soddisfazione il sindaco di Cori, Mauro De Lillis -. L’arrivo di tali fondi per migliorare sempre più le attività dei nostri istituti culturali e il raggiungimento del massimo punteggio disponibile costituiscono una bella notizia per questi luoghi della cultura e per la comunità”.