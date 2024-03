Il Comune di Cori aderisce al protocollo d’intesa della Provincia di Latina per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici

La Giunta del Comune di Cori ha deliberato l’adesione dell’Ente al protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici stipulato dalla Provincia di Latina.

L’intento è assumere ogni iniziativa per assicurare il pieno rispetto delle norme a tutela di tutti i lavoratori del comparto edile, con la doverosa attenzione alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

Il protocollo – che la Provincia ha sottoscritto con Ance Latina, Confapi Aniem Lazio, Impresa, Filca Cisl di Latina, Feneal Uil di Latina e Fillea Cgil Frosinone Latina – prevede, tra l’altro, una formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori, pena l’impossibilità di accedere al cantiere, e l’introduzione del badge obbligatorio per le imprese in appalto e subappalto delle gare con importo di contratto superiore ad euro 150.000 più Iva. Il badge elettronico è lo strumento digitale mediante il quale si ha la rilevazione in tempo reale della presenza sul cantiere delle maestranze e si può risalire alla regolarità contributiva e previdenziale del personale e alla sua formazione in materia di sicurezza.

“Considerando anche l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – afferma il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – è chiaro che l’edilizia sarà un settore di particolare rilevanza ed è doveroso, oltre che opportuno, che si ponga la dovuta attenzione al rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori. È un imperativo contrastare con tutti i mezzi il lavoro sommerso e irregolare e il fenomeno agghiacciante delle morti sul lavoro”.

COMUNICATO STAMPA