Il comune di Ceccano è stato “bocciato” dal ministero sul bando “Sport e Periferie”

L’amministrazione Caligiore fallisce ancoraL’ennesima importante occasione persa, con un finanziamento che avrebbe permesso di ridare dignità alle nostre strutture sportive, offrendo delle opportunità alle tante società sportive attive sul nostro territorio.Nello specifico il progetto presentato dal comune di Ceccano, relativo ad un nuovo campo sportivo adiacente al Vespasiani, risulta tra quelli esclusi dal finanziamento a causa di errori nella presentazione della domanda.La segnalazione della commissione che ha giudicato i progetti riguarda la mancanza della documentazione attestante la stima dei costi di gestione dell’opera (Allegato b della graduatoria, Violazione par. 6 lett. b e par. 8 lettera g) .Era richiesta una descrizione dettagliata di tutti gli interventi in gestione e manutenzione, descrizione che evidentemente è stata omessa.Alla nostra richiesta di spiegazioni il consigliere delegato allo sport, risponde scaricando la responsabilità agli uffici competenti. Peccato che ogni atto passi in giunta comunale, e che proprio alla giunta spetti l’ultima parola in merito.Questo modo di agire evidenzia, nuovamente, incompetenza e superficialità degli amministratori, oltre che la mancanza assoluta di pianificazione e di programmazione strategica. Si procede improvvisando.Ricordiamo tutti gli spot in campagna elettorale del Sindaco Caligiore sulla fantomatica cittadella dello sport di Passo del CardinaleSolo fumo negli occhi, promesse da marinaio.Le necessità della città e dei cittadini continuano ad essere disattese a causa di inadeguatezza politica ed amministrativa.La delusione è tanta anche da parte nostra, opposizione, che per il bene di Ceccano auspicavamo di vedere il progetto tra quelli ammessi al finanziamento.La nostra città resta ferma, non avanza, anzi torna inesorabilmente indietro rispetto ad altre realtà. Non migliora in nessun aspetto a discapito della qualità di vita di tutti noi. E questo è inaccettabile!