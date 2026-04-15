Il Comune di Ceccano cerca 25 volontari di servizio civile

Il bando 2026 scadrà il 16 aprile. I progetti comunali, attivati con Opes Italia, riguardano cultura, inclusione, urbanistica e ambiente. Gli assessori Ruggiero e Ciotoli: «Scegliete la nostra Città».

L’Amministrazione Querqui informa che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale hanno pubblicato il nuovo bando ordinario del 2026, che offre possibilità anche a 25 ragazzi che vorranno prendere servizio presso il Comune di Ceccano.

Il termine è stato prorogato fino a giovedì 16 aprile 2026, entro le ore 14. I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, potranno candidarsi a uno dei progetti attivati dal Comune di Ceccano in collaborazione con l’ente Opes Italia. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata del Servizio Civile Universale: www.domandaonline.serviziocivile.it.

I progetti comunali riguardano inclusione sociale, cultura, ambiente e urbanistica. Il progetto “Insieme per dei percorsi di arte e cultura” prevede l’impiego di 12 volontari, di cui 8 nella biblioteca comunale “Filippo Maria De Sanctis” (via San Sebastiano) e 4 in altre sedi comunali. L’obiettivo è il potenziamento di fruibilità e valorizzazione dei patrimoni artistici, culturali e bibliotecari.

6 posti disponibili, invece, con il progetto “Allunga una mano alla fragilità” nel Centro anziani di via San Pietro. In questo caso, si punta al miglioramento dell’inclusione sociale della popolazione fragile, riducendo le criticità e favorendo una maggiore partecipazione alla vita comunitaria.

All’Ufficio Urbanistica, al contempo, altri 4 giovani contribuiranno alla realizzazione del progetto “Senza rischi: la consapevolezza in azione”. La finalità, legata all’educazione sulla protezione civile, è una maggiore attività informativa di prevenzione e mitigazione del rischio, gestione e superamento dell’emergenza.

Si chiama “Insieme per dei percorsi di educazione culturale e ambientale”, infine, il progetto che richiede le prestazioni di 3 volontari nell’ex Mediateca comunale, in via San Francesco. S’intende aumentare la sostenibilità ambientale attraverso la promozione della tutela del verde e del turismo sociale.

«Sproniamo i ragazzi – esorta Francesco Ruggiero, assessore alle Politiche giovanili – a partecipare alla selezione dei volontari di servizio civile per il Comune di Ceccano. Quest’anno ripartiamo da 25 posti, ma preannunciamo che si punterà a incrementarli nelle prossime edizioni per offrire ancor più possibilità a chi vuole dare un contributo alla macchina amministrativa e vivere un’esperienza educativa e significativa per il proprio futuro».

Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche culturali, aggiunge in conclusione: «Il servizio civile è un modo concreto per costruire una città partecipata. I volontari entrano nei luoghi della vita amministrativa e portano un contributo reale ai servizi e alla comunità. Crescono insieme alla città e aiutano a migliorarla ogni giorno. L’obiettivo è formare cittadini protagonisti, utili alla buona amministrazione e capaci di prendersi cura della propria comunità».