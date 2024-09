Il comune di Boville Ernica Patrocina la ” Marcia dell Pace” organizzata dall’Istituto Comprensivo

L’Amministrazione comunale di Boville Ernica, guidata dal sindaco Enzo Perciballi, ha concesso con grande entusiasmo il patrocinio alla “Marcia della Pace e della Fraternità”, che si terrà il prossimo sabato 21 settembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale della Pace promossa dalle Nazioni Unite.

La manifestazione, organizzata dall’Istituto Comprensivo Boville Ernica – Scuola Secondaria di I grado “G. Armellini”, in collaborazione con UNICEF, Amica e la Rete delle Scuole di Pace, è un’iniziativa straordinaria per sensibilizzare i giovani e la comunità contro la violenza bellica, il riarmo e i crimini impuniti, ma anche per combattere la crisi climatica.

Il programma della giornata prevede la partenza della marcia dal piazzale antistante la Scuola Secondaria “G. Armellini” alle ore 9, con una serie di riflessioni ed esibizioni degli alunni che si terranno in Piazza Sant’Angelo, e si concluderà alle ore 12:30 con il ritorno dei partecipanti alla scuola. Sarà un’occasione per ribadire il valore della pace e costruire una cultura di solidarietà e rispetto reciproco.

“Siamo fieri di patrocinare questa manifestazione che coinvolge direttamente i nostri giovani – ha dichiarato il sindaco Enzo Perciballi –. La ‘Marcia della Pace e della Fraternità’ rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità, in cui i ragazzi possono esprimere il loro impegno per la pace, la giustizia e la tutela del pianeta. Siamo al loro fianco per promuovere una cultura che respinge la violenza e incoraggia il dialogo e la fratellanza”.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura e all’Istruzione, Anna Maria Fratarcangeli, ha aggiunto: “La partecipazione dei nostri studenti a questa iniziativa è un segno concreto di come la scuola, in collaborazione con le istituzioni, possa formare cittadini consapevoli e responsabili. La pace si costruisce ogni giorno, attraverso gesti di solidarietà e cura verso gli altri e il nostro pianeta. Ringrazio l’Istituto Comprensivo e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, che trasmette ai più giovani un messaggio fondamentale di pace e inclusione”.L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, le associazioni e le famiglie a partecipare a questa importante manifestazione per riaffermare, insieme, l’importanza di vivere in un mondo di pace.