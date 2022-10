Il Comune di Avezzano in soccorso del Tribunale. Percettori di reddito di Cittadinanza inviati a lavorare negli uffici giudiziari col progetto “Cittadini a Sostegno della Legalità”

Una prima risposta operativa alla crisi del Tribunale di Avezzano, arriva dall’Amministrazione comunale.

La Giunta Comunale di Avezzano, infatti, ha approvato la delibera denominata “Progetti Utili alla Collettività” che riguarda l’utilizzo di persone, percettori di Reddito di Cittadinanza, da avviare a lavoro con un progetto, per l’appunto, di utilità collettiva.

Uno di questi progetti, il primo attivato, è quello che è stato sottoscritto, in regime di convenzione, fra il Comune di Avezzano e la Procura della Repubblica di Avezzano, intitolato “Cittadini a Sostegno della Legalità”, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Procura di Avezzano, a seguito della stipula della convenzione con iL comune di Avezzano, accoglierà presso le proprie strutture e unità operative i beneficiari ritenuti idonei al profilo richiesto

L’Amministrazione, infatti, invierà questi lavoratori che saranno poi formati sul campo per svolgere le attività di back-office e front-office negli uffici della Procura di Avezzano.

Attività che riguarderanno, ad esempio, il supporto delle attività d’ufficio delle cancellerie, archiviazione, documentazione e dati cartacei ed informatici, supporto nell’attività di fotocopiatura e scannerizzazione degli atti, collaborazione nel riordino dei fascicoli, attività di disbrigo incombenze varie e piccole mansioni, smistamento delle telefonate all’interno dell’ufficio.

La delibera è stata adottata dalla Giunta comunale ieri, 6 ottobre 2022, e va ad operare col duplice obiettivo di realizzare uno degli obiettivi principali del reddito di Cittadinanza, ovvero avviare a lavoro che ne era rimasto escluso, e, poi, contribuire a risolvere i problemi di organico amministrativo degli uffici giudiziari avezzanesi.

Un progetto che si affianca a quello appena attivato con il quale l’Amministrazione comunale ha inviato in procura dei tirocinanti sempre utilizzati negli uffici amministrativi.

Un segnale di presenza e concreto intervento, da parte dell’Amministrazione comunale, nei confronti della Procura della Repubblica di Avezzano che, unitamente al Tribunale di Avezzano, deve non solo essere salvata e mantenuta in attività, ma possibilmente potenziata e messa in grado di offrire alla collettività marsicana il miglior servizio possibile.