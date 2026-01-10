Il Comune di Arce si è aggiudicato quattro importanti finanziamenti regionali nell’ambito dell’Avviso pubblico 2025 della Regione Lazio per il sostegno dei Servizi culturali e dei Sistemi di servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R.

Il bando regionale è finalizzato al rafforzamento della tutela, della conoscenza e dell’accessibilità del patrimonio culturale, nonché alla promozione di servizi sempre più innovativi e inclusivi e all’ammodernamento di strutture, attrezzature e strumenti a servizio di musei, biblioteche e archivi.

Nel dettaglio, il Museo Antropologico Gente di Ciociaria ha ottenuto due finanziamenti: 22.962,00 euro e 11.781,36 euro, per un totale di oltre 34.700 euro. Le risorse saranno impiegate principalmente per l’ammodernamento del Museo, con l’acquisto di nuovi materiali, arredi per la fruizione e l’esposizione del patrimonio e strumenti utili a migliorare la qualità e l’accessibilità della visita.

Altri due finanziamenti sono stati destinati al Parco Archeologico di Fregellae: 23.000 euro e 12.000 euro, per un totale complessivo di 35.000 euro. Le risorse saranno impiegate per interventi di restauro sul patrimonio archeologico, l’attivazione di laboratori didattici, la realizzazione di un impianto di allarme e videosorveglianza e l’acquisto di arredi e supporti per il miglioramento delle aree espositive, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del sito e migliorare in modo significativo la qualità e la fruibilità della visita.

L’Assessore alla Cultura e Turismo, Alessandro Proia, ha sottolineato come il risultato rappresenti un ulteriore riconoscimento del lavoro avviato dall’Amministrazione comunale a partire dal 2019 e dal 2021, che ha portato prima all’inserimento del Museo e del Parco nell’Organizzazione Museale Regionale e poi alla costruzione di una programmazione di crescita dell’offerta culturale sostenuta da finanziamenti regionali.

«Queste risorse – ha dichiarato l’Assessore Proia – non solo consentono l’ammodernamento delle strutture, ma permettono di proseguire e rafforzare il nostro progetto culturale, dotando Museo e Parco di nuove apparecchiature, arredi e allestimenti a beneficio dell’intera comunità e dei visitatori. Un risultato reso possibile anche dal lavoro dei direttori Marco Vecchietti e Marco Germani, e dalla collaborazione degli uffici comunali».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Arce, Luigi Germani, che ha evidenziato come il risultato confermi l’attenzione costante dell’Amministrazione verso la valorizzazione dei servizi culturali del territorio:

«Un ringraziamento particolare – ha dichiarato il Sindaco – all’Assessore Proia, ai Direttori, agli uffici comunali per il lavoro svolto e alla Regione Lazio per le opportunità offerte a sostegno della tutela e della promozione del nostro patrimonio culturale».